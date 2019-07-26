На Волині у вагоні з рудою виявили тютюнову контрабанду



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12 ящиків тютюнових виробів зловмисники намагалися переправити до Польщі

Випадок стався вночі у п’ятницю на залізничній станції міста Ковель

У потягу, що прямував до Польщі, прикордонники виявили тютюнову контрабанду.

Про це 26 липня повідомляє Держприкордонслужба.

Випадок стався вночі у п’ятницю на залізничній станції міста Ковель.

«Правоохоронці оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції у потягу серед вантажу з рудою виявили 12 ящиків тютюнових виробів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області співробітники оперативного підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби неподалік села Висоцьк завадили переміщенню через кордон контрабанди.