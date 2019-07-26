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    На Волині у вагоні з рудою виявили тютюнову контрабанду

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    <p>12 ящиків тютюнових виробів зловмисники намагалися переправити до Польщі</p> - На Волині у вагоні з рудою виявили тютюнову контрабанду

    12 ящиків тютюнових виробів зловмисники намагалися переправити до Польщі

    Випадок стався вночі у п’ятницю на залізничній станції міста Ковель

    У потягу, що прямував до Польщі, прикордонники виявили тютюнову контрабанду.

    Про це 26 липня повідомляє Держприкордонслужба.

    Випадок стався вночі у п’ятницю на залізничній станції міста Ковель.

    «Правоохоронці оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції у потягу серед вантажу з рудою виявили 12 ящиків тютюнових виробів», - говориться у повідомленні.

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    Зазначається, що заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.

    Тривають слідчі дії.

    Раніше повідомлялося, що у Волинській області співробітники оперативного підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби неподалік села Висоцьк завадили переміщенню через кордон контрабанди.

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