На Волині у вагоні з рудою виявили тютюнову контрабанду
12 ящиків тютюнових виробів зловмисники намагалися переправити до Польщі
Випадок стався вночі у п’ятницю на залізничній станції міста Ковель
У потягу, що прямував до Польщі, прикордонники виявили тютюнову контрабанду.
Про це 26 липня повідомляє Держприкордонслужба.
Випадок стався вночі у п’ятницю на залізничній станції міста Ковель.
«Правоохоронці оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції у потягу серед вантажу з рудою виявили 12 ящиків тютюнових виробів», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.
Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що у Волинській області співробітники оперативного підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби неподалік села Висоцьк завадили переміщенню через кордон контрабанди.