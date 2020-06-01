На Луганщині обікрали прокурора
Автомобіль в момент скоєння злочину був припаркований на території дачної ділянки
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Подія сталася днями в селі Пурдівка
У Новоайдарському районі Луганської області невідомі обікрали прокурора. Про це повідомили правоохоронці.
Подія сталася днями в селі Пурдівка.
Невстановлена особа розбила переднє пасажирське скло в автомобілі Kia Sorento, який належить співробітнику прокуратури, викрала сумку з грошима.
Автомобіль в момент скоєння злочину був припаркований на території дачної ділянки.
За цим фактом проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві невідомі обікрали помешкання співробітника Офісу генерального прокурора.