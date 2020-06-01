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    На Луганщині обікрали прокурора

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    Автомобіль в момент скоєння злочину був припаркований на території дачної ділянки - На Луганщині обікрали прокурора
    Автомобіль в момент скоєння злочину був припаркований на території дачної ділянки
    Ілюстративне фото

    Подія сталася днями в селі Пурдівка

    У Новоайдарському районі Луганської області невідомі обікрали прокурора. Про це повідомили правоохоронці.

    Подія сталася днями в селі Пурдівка.

    Невстановлена особа розбила переднє пасажирське скло в автомобілі Kia Sorento, який належить співробітнику прокуратури, викрала сумку з грошима.

    Автомобіль в момент скоєння злочину був припаркований на території дачної ділянки.

    За цим фактом проводиться досудове розслідування.

    Нагадаємо, у Києві невідомі обікрали помешкання співробітника Офісу генерального прокурора.

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