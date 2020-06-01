За ніч у Києві згоріли три автомобілі



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Рятувальники ліквідували автомобільні пожежі

На відкритій парковці згоріли два автомобілі

Протягом минулої доби київські вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов 1 червня о 02:06. На відкритій парковці на вул. Ямській, 52 у Голосіївському районі столиці горіли автомобілі.

До місця виклику було направлено вогнеборців 4-Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі BMW X5 з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Volvo XC 90. О 02:25 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок пожежі автомобіль BMW X5 згорів повністю, в автомобілі Volvo XC 90 пошкоджено лакофарбове покриття, частково салон та моторний відсік. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Наступний подібний виклик надійшов до рятувальників о 03:01 про те, що у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Булгакова, 2 у Святошинському районі столиці горить автомобіль Oрel Omega.

Бійці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 03:23. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, крила, лобове скло, капот та лакофарбове покриття автомобіля.

Причини виникнення обох пожеж наразі з’ясовуються правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає.