Поліція знайшла водія, який на Оболоні побив велосипедиста



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Правопорушником виявився 49-річний мешканець столиці Фото: Нацполіція

Водію загрожує до п'яти років обмеження волі

Столичні правоохоронці розшукали водія, який побив велосипедиста в Оболонському районі Києва. Правопорушнику оголошено підозру у вчиненні хуліганства, а також за порушення правил дорожнього руху на нього складено адміністративний протокол.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Героїв Сталінграда водій позашляховика побив велосипедиста. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та лікарі швидкої допомоги. Потерпілого госпіталізували до стаціонару, де йому надали медичну допомогу. Після цього велосипедист звернувся до поліції з відповідною заявою та надав пояснення щодо обставин конфліктної ситуації.

«Протягом доби співробітники поліції встановили особу водія іномарки та доставили до відділку поліції. Правопорушником виявився 49-річний мешканець столиці, якого опитали та за порушення правил дорожнього руху склали на нього протокол за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а автівку вилучили», - розповіли в поліції.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'яти років обмеження волі. Затриманому оголошено підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Потерпілого направлено на проведення судово-медичної експертизи для визначення тяжкості тілесних ушкоджень, за висновком якої можлива додаткова правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 27 травня на проспекті Героїв Сталінграда водій позашляховика Volkswagen побив велосипедиста, який не дав йому проїхати тротуаром.