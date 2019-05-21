На Донбасі поранено двох українських військових



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Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Старогнатівка;

з автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Водяне;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Опитне та Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:

двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новгородське;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новотошківське;

з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Миколаївка Друга.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 20 травня одного окупанта було знищено, ще шістьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Водяне; з великокаліберних кулеметів – біля села Гнутове.

Внаслідок обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.