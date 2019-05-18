Три бійця ЗСУ отримали поранення на Донбасі



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З початку доби бойовики обстріляли позиції сил ООС сім разів

Троє українських військових дістали поранення в суботу на Донбасі, де бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

«З початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться у звіті.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил: з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське; 5 разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у населеного пункту Кримське; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Южне.

«Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців збройних сил дістали поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли житлові будинки на Луганщині.