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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі поранили українського військового

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    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь - Окупанти на Донбасі поранили українського військового
    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

    Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню

    Окупанти на Донбасі у зоні ООС у п'ятницю, 17 травня, поранили українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Так, від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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    Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;

    з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції ООС тричі:

    двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;

    з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

    «Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, на Донбасі 16 травня у результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

    Як повідомлялося раніше, на окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння у районі лінії зіткнення.

    Додамо, на Донбасі за минулу добу в середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові ООС у відповідь збили російський безпілотник.

     

     

     

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