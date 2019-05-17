Окупанти на Донбасі поранили українського військового



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню

Окупанти на Донбасі у зоні ООС у п'ятницю, 17 травня, поранили українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції ООС тричі:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 16 травня у результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Як повідомлялося раніше, на окупованому Донбасі бойовики нарощують важке озброєння у районі лінії зіткнення.

Додамо, на Донбасі за минулу добу в середу, 15 травня, бойовики порушили режим припинення вогню 24 рази, а військові ООС у відповідь збили російський безпілотник.