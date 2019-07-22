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    На Луганщині в медичному коледжі цілій групі видали фальшиві дипломи

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    На Луганщині в медичному коледжі цілій групі видали фальшиві дипломи

    Тепер 23 людини не можуть вступити до ВНЗ, тому що їх дипломи сфальсифіковані

    У «Лисичанському медичному коледжі» в Луганській області 23 студентам видали фальшиві дипломи. Про це повідомляє УНН з посиланням на представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

    «До мене звернулися студенти КЗ «Лисичанського медичного коледжу» там усій групі видали фальшиві дипломи де не має реєстраційного номера і тепер 23 людини не можуть вступити до ВНЗ, тому що їх дипломи сфальсифіковані», - сказав Лисянський.

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    За його словами вони звернулися, до нього, адже в поліції відмовилися приймати заяву.

    «Це комунальний заклад, він відноситься до Облдержадміністрації і діти навчалися на бюджеті», - додав Лисянський.

    Як повідомлялось, студентка ХНУ імені В.Н. Каразіна та депутат Валерій Писаренко позивалися до суду з проханням скасувати міжнародний іспит з основ медицини для студентів-медиків.

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