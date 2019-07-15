Назвали вузи, в які найбільше подають заяв на вступ



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В Україні триває вступна кампанія

Вступники вже подали 504 333 електронних заяв на вступ до вишів

Вступники подали до вишів уже понад півмільйона електронних заяв, наразі у ТОП-5 обраних ними закладів – 3 столичних та 2 львівських університети. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Зокрема, було створено 154 332 електронних кабінетів, з них майже всі активовані – це понад 96% від очікуваної цього року кількості.

Такими є дані станом на ранок 15 липня 2019 року, за підсумками другого тижня вступної кампанії. Вона розпочалася 1 липня, коли відкрилася можливість реєструвати електронні кабінети, а з 10 липня стартував прийом заяв у виші.

Зокрема, вступники подали 504 333 електронних заяв. Найчастіше вони обирали:

Київський національний університет ім. Шевченка – майже 20 тис заяв;

Львівський національний університет ім. Франка – майже 19 тис;

Київський національний торговельно-економічний університет – трохи більше 17,5 тис;

НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» – майже 16,5 тис;

НУ «Львівська політехніка» – трохи більше 15 тис.

На гарячі лінії МОН та Інфоресурсу (технічний адміністратор ЄДЕБО, де вступники реєструють кабінети) за другий тиждень кампанії надійшло понад 11,7 тис дзвінків від вступників та їхніх батьків. Також отримано більш як 8,2 тис електронних звернень. Усі вони оперативно опрацьовуються фахівцями МОН та Інфоресурсу.

Найпоширеніші запитання – щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, виставлення та скасування пріоритетів, виявлення помилок у документах про освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу тощо.

Приміром, часто вступники намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО. Система не пропускає такі заяви. Щоб уникнути цієї проблеми, вступникам потрібно спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні для вступу на обрану ними пропозицію. Зверніть увагу, що набір сертифікатів на основну та небюджетну конкурсні пропозиції може відрізнятися. Також вступник може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018-го та 2017-го в будь-якій зручній йому комбінації. За 2017 рік не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.