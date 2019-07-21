На дільниці в Києві помічено аномальну вранішню активність студентів (відео)



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Група студентів на дільниці в корпусі КПІ Фото: скріншот відео

Молоді люди зайшли на дільницю в корпусі КПІ організованою групою

На дільниці №800895 222-го виборчого округу у Солом’янському районі столиці вранці утворилася черга студентів, які прийшли організованою групу проголосувати. Про це повідомив депутат Київради, кандидат у народні депутати по 222-му виборчому округу Володимир Назаренко на своїй сторінці у Facebook.

Дільниця знаходиться у 12-му корпусі КПІ.

«Аномальна вранішня активність студентів. З самого ранку черга, наче хтось організовану групу підвів! 12 корпус КПІ, біля Поляни, дільниця 800895», - написав кандидат.

За словами Назаренка, молоді люди зайшли на дільницю організованою групою і підходять лише до двох столів для отримання бюлетенів.

Кандидат підозрює, що студентів хтось привів і можуть бути фальсифікації.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.