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    Наука та освіта

    Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – юриспруденція і менеджмент

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    Українська молодь в переважній більшості хоче вивчати право&nbsp; - Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – юриспруденція і менеджмент
    Українська молодь в переважній більшості хоче вивчати право 

    Найменш популярними науками стали металургія і фізика

    В цьому році, за станом на середу, 17 липня, вступники подали до вищих навчальних закладів України вже майже 600 тисяч електронних заяв. Про це свідчать дані Єдиної електронної бази з питань освіти.

    Всього подано 595 215 заяв, в тому числі на бюджет - 362 049.

    За спеціальностями статистика поданих заяв виглядає так:

        Право - 45 191 (з них на бюджет - 23 443)

        Менеджмент - 32 377 (з них на бюджет - 14 778)

        Філологія - 24 582 (з них на бюджет - 17 728)

        Комп'ютерні науки - 21 674 (з них на бюджет - 15 129)

        Журналістика - 19 796 (з них на бюджет - 12 867)

        Психологія - 18 650 (з них на бюджет - 7 384)

        Економіка - 16 590 (з них на бюджет - 9 166)

        Інженерія програмного забезпечення - 16 256 (з них на бюджет - 12 120)

        Маркетинг - 14 080 (з них на бюджет - 6 490)

        Фінанси, банківська справа - 13 963 (з них на бюджет - 7 739)

        Хімія - 1 372 (з них на бюджет - 1 189)

        Географія - 1006 (з них на бюджет - 639)

        Математика - 692 (з них на бюджет - 605)

        Фізика - 535 (з них на бюджет - 501)

        Металургія - 267 (з них на бюджет - 226)

    Як повідомлялося, 1 липня в Україні розпочалася вступна кампанія. А 10 днів по тому почалася подача документів на бакалавра і магістра.

    Також в Міносвіти назвали вузи, в які найбільше подають заяв на вступ.

     

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