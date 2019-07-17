Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – юриспруденція і менеджмент



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Найменш популярними науками стали металургія і фізика

В цьому році, за станом на середу, 17 липня, вступники подали до вищих навчальних закладів України вже майже 600 тисяч електронних заяв. Про це свідчать дані Єдиної електронної бази з питань освіти.

Всього подано 595 215 заяв, в тому числі на бюджет - 362 049.

За спеціальностями статистика поданих заяв виглядає так:

Право - 45 191 (з них на бюджет - 23 443)

Менеджмент - 32 377 (з них на бюджет - 14 778)

Філологія - 24 582 (з них на бюджет - 17 728)

Комп'ютерні науки - 21 674 (з них на бюджет - 15 129)

Журналістика - 19 796 (з них на бюджет - 12 867)

Психологія - 18 650 (з них на бюджет - 7 384)

Економіка - 16 590 (з них на бюджет - 9 166)

Інженерія програмного забезпечення - 16 256 (з них на бюджет - 12 120)

Маркетинг - 14 080 (з них на бюджет - 6 490)

Фінанси, банківська справа - 13 963 (з них на бюджет - 7 739)

Хімія - 1 372 (з них на бюджет - 1 189)

Географія - 1006 (з них на бюджет - 639)

Математика - 692 (з них на бюджет - 605)

Фізика - 535 (з них на бюджет - 501)

Металургія - 267 (з них на бюджет - 226)

Як повідомлялося, 1 липня в Україні розпочалася вступна кампанія. А 10 днів по тому почалася подача документів на бакалавра і магістра.

Також в Міносвіти назвали вузи, в які найбільше подають заяв на вступ.