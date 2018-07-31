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    На Львівщині автомобіль протаранив вантажівку: загинула жінка, постраждали двоє дітей

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    На Львівщині автомобіль протаранив вантажівку: загинула жінка, постраждали двоє дітей
    Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

    Попередньо встановлено, що автомобіль «Тойота» виїхав на смугу зустрічного руху

    На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області зіткнулися легковик та вантажівка, в результаті ДТП загинула жінка.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    Аварія сталася 31 липня близько 9 години ранку неподалік села Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району.

    Попередньо встановлено, що автомобіль «Тойота», виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою «МАН».

    «Внаслідок ДТП загинула пасажирка легковика. Водій та двоє неповнолітніх дітей, які їхали в «Тойоті», доставлені у лікарню», - повідомили в поліції.

    Встановлюються обставини аварії та особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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    На Львівщині автомобіль протаранив вантажівку: загинула жінка, постраждали двоє дітей
    На Львівщині автомобіль протаранив вантажівку: загинула жінка, постраждали двоє дітей
    Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

    Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який здійснив смертельну ДТП на Львівщині, у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

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