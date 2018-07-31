На Львівщині автомобіль протаранив вантажівку: загинула жінка, постраждали двоє дітей



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Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

Попередньо встановлено, що автомобіль «Тойота» виїхав на смугу зустрічного руху

На автодорозі Київ – Чоп у Львівській області зіткнулися легковик та вантажівка, в результаті ДТП загинула жінка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталася 31 липня близько 9 години ранку неподалік села Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що автомобіль «Тойота», виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою «МАН».

«Внаслідок ДТП загинула пасажирка легковика. Водій та двоє неповнолітніх дітей, які їхали в «Тойоті», доставлені у лікарню», - повідомили в поліції.

Встановлюються обставини аварії та особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який здійснив смертельну ДТП на Львівщині, у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.