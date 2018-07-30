Смертельна ДТП на Львівщині: депутата Сокальської міськради арештували



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Фото: Facebook Ігоря Зінкевича Депутат Василь Петрушка в суді

Водій заявив, що був без свідомості, яку ніби втратив до аварії

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці, який здійснив смертельну ДТП на Львівщині, у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«Депутату Сокальської міської ради Василю Петрушці присудили 60 днів тримання під вартою без можливості внесення застави. Сам пан Василь заявив, що був без свідомості, ніби втратив до ДТП, і нічого не пам’ятає», - написав Зінкевич.

Нагадаємо, 28 липня водій автомобіля «Фіат Скудо», знаходячись за кермом напідпитку, порушив правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДТП, виїхавши на зустрічну смугу руху, де збив 72-річну велосипедистку. Водієм виявився депутат Сокальської міської ради.