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    На Львівщині банківські працівники обікрали клієнтів на 1,5 млн гривень

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    На Львівщині банківські працівники обікрали клієнтів на 1,5 млн гривень

    Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до 12 років

    Львівські правоохоронці встановили, що п’ятеро працівників банку заволоділи коштами установи у сумі більше ніж півтора мільйони гривень.

    Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що протягом 2015 – 2018 років зловмисники проводили незаконні операції щодо перерахунку коштів з депозитних на поточні рахунки без відома та згоди клієнтів і в подальшому отримували гроші у банкоматах, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

    «Проведеними заходами слідчі та оперативники встановили організатора групи – нею виявилась 50-річна мешканка Жидачівського району, котра обіймала посаду керівника відділення банку, а також її посібників – працівників цього ж відділення віком від 33 до 58 років», – зазначають у нацполіції.

    Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

    Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    Вирішується питання про обрання для підозрюваних запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

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