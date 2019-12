Трамп заявив, що у Китаю грошей досить

Президент США Дональд Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити.

Про це написав Трамп у Twitter.

«Чому Світовий банк позичає гроші Китаю? У Китаю грошей досить, а якщо грошей не вистачає, вони їх створюють. Припинити!» — закликав президент США.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!