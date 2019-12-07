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    Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити

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    Дональд Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити - Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити
    Дональд Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити

    Трамп заявив, що у Китаю грошей досить

    Президент США Дональд Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити.

    Про це написав Трамп у Twitter.

    «Чому Світовий банк позичає гроші Китаю? У Китаю грошей досить, а якщо грошей не вистачає, вони їх створюють. Припинити!» — закликав президент США.

    Нагадаємо, Сполучені Штати мали підвищити мита на 30% на товари з Китаю на загальну суму 250 млрд доларів і це рішення адміністрації Трампа мало набути чинності 1 жовтня.

    Але в якості «жесту доброї волі» на честь 70-річчя створення Китайської Народної Республіки Трамп вирішив відкласти підвищення мит до 15 жовтня.

    14 жовтня Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.

    США Китай Дональд Трамп гроші Світовий банк Twitter президент
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