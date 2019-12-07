Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити
Трамп заявив, що у Китаю грошей досить
Президент США Дональд Трамп закликав Світовий банк перестати видавати Китаю кредити.
Про це написав Трамп у Twitter.
«Чому Світовий банк позичає гроші Китаю? У Китаю грошей досить, а якщо грошей не вистачає, вони їх створюють. Припинити!» — закликав президент США.
Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 грудня 2019 р.
Нагадаємо, Сполучені Штати мали підвищити мита на 30% на товари з Китаю на загальну суму 250 млрд доларів і це рішення адміністрації Трампа мало набути чинності 1 жовтня.
Але в якості «жесту доброї волі» на честь 70-річчя створення Китайської Народної Республіки Трамп вирішив відкласти підвищення мит до 15 жовтня.
14 жовтня Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.