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    На Львівщині «чорні копачі» пошкодили археологічний пам'ятник

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    Поліцейські виявили численні руйнування в профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладень - На Львівщині «чорні копачі» пошкодили археологічний пам'ятник
    Поліцейські виявили численні руйнування в профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладень
    Фото Національної поліції

    Невідомі зруйнували частину розкопок в урочищі Замок на території пам'ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигород

    У Львівській області невідомі пошкодили археологічний пам'ятник національного значення в селі Звенигород Пустомитівського району. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 22 грудня.

    Зазначено, що напередодні в поліцію звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, яка повідомила про те, що сталося в селі Звенигород.

    Як встановили правоохоронці, невідомі зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі Замок на території пам'ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигород.

    «Поліцейські виявили численні руйнування в профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладень. Таким чином, зловмисники зруйнували дерев'яні конструкції княжих часів кінця ХI-початку XIII століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача», ─ йдеться в повідомленні.

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    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст.298 КК України).

    Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення.

    Теги: історія Львівщина злочин археолог
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