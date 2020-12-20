Дослідник Волинської трагедії помер від Covid-19

Історик Ігор Скочиляс помер на 53-му році життя

Професор УКУ Ігор Скочиляс помер на 53-му році життя

Професор Українського католицького університету, автор понад 250 наукових праць, 53-річний історик Ігор Скочиляс помер у Львові через ускладнення пов’язане з коронавірусом. Як повідомляє Радіо Свобода, учений довгий час перебував у реанімації. Коронавірусна хвороба викликала у нього тромбофлебіт легень.



Ігор Скочиляс був завідувачем кафедри історії УКУ, фахівцем українсько-польської тематики, ініціатором дослідження складних тем щодо українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії.

Ігор Скочиляс вивчав модерну релігійну культуру і східне християнство в Україні, унійну ідею й інституційні історії Київської митрополії. Професор Ігор Скочиляс щороку організовував для молоді з усієї України літню школу, присвячену пам’яті митрополита Андрея Шептицького. Був одним із ініціаторів відновлення українських цвинтарів у Польщі. Багато важливих релігійних тем коментував для Радіо Свобода.

Співчуття дружині й дочці від громади міста висловив мер Львова.

«Це великий біль – втрачати таких людей. Сумуємо разом із близькими пана Ігоря», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



