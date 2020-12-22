Столична поліція затримала молодика, який зривав із пенсіонерок золоті прикраси (фото)

Неодноразово судимий уродженець Чернігівщини грабував жінок у Києві

На проспекті Корольова у Святошинському районі Києва стався грабіж. Заявниця повідомила поліцейським, що невідомий зірвав із неї золоті сережки та кинувся навтьоки. На місце події виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під’їжджаючи до місця виклику, працівники поліції побачили, як із двору вибіг невідомий, схожий за описом, який надала потерпіла. Правоохоронці наздогнали втікача та затримали, а в його руках виявили жіночі сережки.

«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний уродженець Чернігівської області, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченому частиною другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі», - розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Бесараб.

Зараз у слідства є докази вчинення зловмисником пограбування ще однієї жінки похилого віку. Окрім того, правоохоронці продовжують відпрацьовувати причетність затриманого до аналогічних злочинів на території столиці.