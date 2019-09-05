На Львівщині під час затримання втікачів з колонії поліцейський отримав проникаюче ножове поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждалий поліцейський Фото: lv.npu.gov.ua

Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий

У Львівській області під час затримання двох засуджених, які втекли з колонії, постраждав співробітник поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як повідомили в поліції, ввечері 4 вересня співробітник Жидачівського відділення поліції, перебуваючи поза службою, виявив неподалік села Межиріччя підозрілих чоловіків, які підпадали під орієнтування на втікачів з Миколаївської виправної колонії.

Після відмови пройти до відділку поліції, правоохоронець вирішив самостійно затримати підозрюваних.

Чоловіки відмовились і Олег Франків (співробітник поліції ,- ред.) прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удару ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення.

Працівники Жидачівського відділення поліції, котрі негайно прибули на місце події, затримали зловмисників. Ними виявились засуджені 20-річний киянин та 26-річний мешканець Житомирської області, котрі напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.