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    На Львівщині під час затримання втікачів з колонії поліцейський отримав проникаюче ножове поранення

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    <span>Постраждалий поліцейський</span> - На Львівщині під час затримання втікачів з колонії поліцейський отримав проникаюче ножове поранення
    Постраждалий поліцейський
    Фото: lv.npu.gov.ua

    Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий

    У Львівській області під час затримання двох засуджених, які втекли з колонії, постраждав співробітник поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Як повідомили в поліції, ввечері 4 вересня співробітник Жидачівського відділення поліції, перебуваючи поза службою, виявив неподалік села Межиріччя підозрілих чоловіків, які підпадали під орієнтування на втікачів з Миколаївської виправної колонії.

    Після відмови пройти до відділку поліції, правоохоронець вирішив самостійно затримати підозрюваних.

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    Чоловіки відмовились і Олег Франків (співробітник поліції ,- ред.)  прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удару ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення.

    Працівники Жидачівського відділення поліції, котрі негайно прибули на місце події, затримали зловмисників. Ними виявились засуджені 20-річний киянин та 26-річний мешканець Житомирської області, котрі напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії.

    Поранений правоохоронець госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

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