В одеській колонії, де стався бунт, виявлено порушення прав ув'язнених



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Одеська колонії №51, де нещодавно стався бунт

Засуджені скаржилися на системні побори в колонії, погану соціально-виховну роботу, необгрунтовані догани, зневажливе ставлення з боку адміністрації

В одеській колонії №51, де нещодавно стався бунт, виявили низку порушень прав ув'язнених. Про це повідомили в прес-службі українського омбудсмена.

Зазначається, що представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у південних областях Олександр Остапенко за участю працівників регіонального представництва офісу омбудсмена і моніторів національного превентивного механізму провели позаплановий моніторинговий візит до ДП «Південна виправна колонія №51».

«Під час спілкування засуджені скаржилися на системні побори в колонії, погану соціально-виховну роботу, необгрунтовані догани, зневажливе ставлення з боку адміністрації та інше. Внаслідок подій, які відбулися в колонії щодо масової непокори, більшість засуджених засмучені і бояться переведення до інших установ виконання покарань», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що засуджені, які перебувають на локальних ділянках, недостатньо забезпечені питною водою, роздача якої відбувається тільки один раз на день вранці. Зокрема, станом на 11:50 у бачку з питною водою на ділянці №4 було не більше ніж півтора літра води, а в медичній частині пацієнти п'ють воду з-під крана.

«Штучне освітлення коридорів і сходів у корпусах локальних ділянок недостатнє, на сходах іноді відсутнє. Також відсутнє освітлення коридору першого поверху медичної частини, у низці приміщень працює лише один світильник з двох. Вищевикладене слід розцінювати як неналежні умови утримання», – відзначають в офісі омбудсмена.

Також повідомляється про незадовільний стан санвузлів на локальних ділянках та в приміщенні медичної частини.

«Перегородки і двері в туалетах не забезпечують достатнього рівня приватності, а іноді відсутні. Душові кімнати не обладнано кабінками. Таким чином, право на приватність і гідне ставлення до утриманих в установі не забезпечено».

Центр охорони здоров'я замісну терапію для наркотично залежних не здійснює. Контроль і терапія для хворих на ВІЛ здійснюється регулярно, медичні карти в наявності, записи в них актуальні.

«Незважаючи на наявність у ЦОЗ лікарських препаратів, монітори виявили численні скарги засуджених на ненадання їм ліків за медичними показаннями, зокрема, знеболюючих та протизапальних засобів ненаркотического ряду та інших загальновживаних препаратів. Стоматологічна допомога надається штатним стоматологом два рази в тиждень, втім, за словами засуджених, лікування надається тільки хірургічне (видалення зубів). При огляді в приміщенні медичної частини виявлено хворого із травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки. Травму отримано ним на виробництві 9 квітня цього року. Наразі з рани досі не знято шви. Засуджений відчуває постійний біль, знеболюючі отримує нерегулярно. Медична допомога йому обмежується перев'язками, що кваліфіковано моніторами як жорстоке поводження», – повідомляють монітори.

Також повідомляється, що на інформаційних стендах відсутня інформація про правозахисні організації, контакти Секретаріату Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та його територіальних підрозділів.

«Засуджені взагалі не мають інформації про наявність можливості оскаржити дії адміністрації установи або умови утримання зверненням до Уповноваженого з прав людини», – йдеться у повідомленні.

За підсумком візиту в офісі омбудсмена готують акт реагування.

Нагадаємо, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт, потім у будівлі почалася масштабна пожежа. Також у соцмережі потрапило відео з колонії, яка бунтувала.

Також повідомлялося, що Мін'юст вирішив розформувати одеську колонію, де збунтувалися в'язні.