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    На Вінниччині втік ув'язнений

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    <span>Касько Денис Сергійович був засуджений на чотири роки</span> - На Вінниччині втік ув'язнений
    Касько Денис Сергійович був засуджений на чотири роки

    Чоловік був засуджений за розбій і мав вийти на свободу в наступному році

    У місті Ладижин Вінницької області з поселення втік ув'язнений, який працював на птахофабриці. Зараз втікача розшукує поліція і співробітники управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області.

    Про це в понеділок, 8 липня, повідомляє видання Vinbazar.

    Відзначається, що Касько Денис Сергійович, 1994 року народження, втік з поселення на території Ладижинської птахофабрики, де перебувають засуджені.

    Чоловік є уродженцем Вінницької області і відбував покарання за розбій. Він мав вийти на свободу у 2020 році.

    Правоохоронці просять усіх, хто може допомогти в розшуку, звертатися в поліцію.

    Також нагадаємо, що на Вінниччині через ДТП автомобіль потрапив у ставокУ салоні автомобіля, крім водія, знаходились троє пасажирів, двоє з них загинули на місці події. Загиблими виявились місцеві жителі - 17-річна дівчина та 22-річний молодий чоловік. За попереньою інформацією слідства, нетверезий водій перевищив швидкість, у результаті чого на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням машини та з’їхав в річку.

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