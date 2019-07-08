На Вінниччині втік ув'язнений



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Касько Денис Сергійович був засуджений на чотири роки

Чоловік був засуджений за розбій і мав вийти на свободу в наступному році

У місті Ладижин Вінницької області з поселення втік ув'язнений, який працював на птахофабриці. Зараз втікача розшукує поліція і співробітники управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області.

Про це в понеділок, 8 липня, повідомляє видання Vinbazar.

Відзначається, що Касько Денис Сергійович, 1994 року народження, втік з поселення на території Ладижинської птахофабрики, де перебувають засуджені.

Чоловік є уродженцем Вінницької області і відбував покарання за розбій. Він мав вийти на свободу у 2020 році.

Правоохоронці просять усіх, хто може допомогти в розшуку, звертатися в поліцію.

Також нагадаємо, що на Вінниччині через ДТП автомобіль потрапив у ставок. У салоні автомобіля, крім водія, знаходились троє пасажирів, двоє з них загинули на місці події. Загиблими виявились місцеві жителі - 17-річна дівчина та 22-річний молодий чоловік. За попереньою інформацією слідства, нетверезий водій перевищив швидкість, у результаті чого на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням машини та з’їхав в річку.