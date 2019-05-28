На Львівщині затримали на хабарі посадовця мерії



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Фото: прес-служба поліції

За сприяння у перемозі на аукціоні щодо надання в оренду землі начльник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування вимагав $1,4 тис.

Сьогодні, 28 травня, працівники управління захисту економіки Львівщини та слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали при одержанні хабара чиновника однієї з міськрад Львівської області. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України у Facebook.

За сприяння у перемозі на аукціоні щодо надання в оренду земельних ділянок, підписання відповідних договорів оренди з подальшим виготовленням документації на розміщення архітектурних форм начальник відділу земельних ресурсів, архітектури та містобудування вимагав $1,4 тис.

Після отримання першої частини хабара - $700 чиновник був викритий та затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Фото: прес-служба поліції

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, співробітники СБУ викрили на систематичному одержанні хабарів дільничого інспектора військового містечка «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону. Правоохоронці затримали військовослужбовця на центральній вулиці Кельменців під час отримання чергової частини хабара у розмірі $1,2 тис.