Начальника ДАБІ в Рівненській області затримали на хабарі



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Посадовець вимагав 400 тис. гривень

Військові прокурори викрили на 400 тис. гривень хабара начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Рівненській області.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Згідно інформації, яка є у відкритому доступі, начальником управління ДАБІ у Рівненській області є Ігор Мічуда

Повідомляється, що хабар у розмірі 400 тис грн вимагався за не створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та не проведення перевірок на об'єкті будівництва. Вказані кошти перераховані на розрахунковий рахунок "підконтрольного" зловмисникам іншого приватного підприємства.

25 травня 2019 року за вчинення опору та погрози насильством щодо працівників правоохоронних органів, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При цьому йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи.