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    На Львівщині затримали вантажівку з нелегалами

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    У напівпричепі вантажівки з іноземною реєстрацією виявили шістьох іноземців-нелегалів - На Львівщині затримали вантажівку з нелегалами
    У напівпричепі вантажівки з іноземною реєстрацією виявили шістьох іноземців-нелегалів

    Громадяни з країн Близького Сходу прямували на роботу в одну з країн Європейського Союзу

    У Стрию Львівської області у вантажному авто виявили нелегальних мігрантів. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон було відкрите кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють обставини події.

    Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

    Зазначено, що напередодні поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з автостоянок стоїть вантажний автомобіль, з напівпричепа якого можна почути голоси людей.

    Як встановили правоохоронці, у напівпричепі вантажівки з іноземною реєстрацією було шестеро іноземців.

    «За їхніми словами, вони є громадянами однієї з країн Близького Сходу і прямували на роботу в одну з країн Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

    За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зараз поліцейські встановлюють, де і за яких обставин іноземці перетнули держкордон, а також осіб, які могли сприяти їм у цьому.

    Раніше поліція Словаччини затримала чотирьох громадян країни, які займалися незаконним перевезенням і працевлаштуванням робітників з України і Сербії.

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