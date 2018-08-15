На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці



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На думку поліції учасники конфлікту були знайомі між собою і запланували свою зустріч заздалегідь

На місці стрілянини виявили викрадений автомобіль «БМВ»

Поліція вилучила гільзи з місця стрілянини біля ринку на Троєщині в Києві. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Знайдені гільзи відправлять на експертизу. За попереднім висновком експерта, стріляли з травматичної зброї.

Окрім того, на місці конфлікту виявили автомобіль «БМВ», який, за поліцейськими базами, перебуває в розшуку, як викрадений в Обухові.

Неподалік від Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус «Мерседес», яким із місця події втекли зловмисники. У результаті затримано двох осіб, яких доставили в управління поліції для встановлення обставин події. З мікроавтобуса вилучили димову шашку та бронежилет.

На цей час до поліції ніхто з учасників конфлікту із заявами про вчинення злочину не звертався, а молодики, яких затримали поліцейські, заперечують свою причетність до подій біля ринку.

Зважаючи на всю зібрану інформацію, правоохоронці зробили висновок, що зустріч була заздалегідь спланована, і активні учасники конфлікту - знайомі між собою.

За фактом бійки зі стріляниною слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють учасників та причини конфлікту.

Раніше повідомлялося, що біля одного з ринків у Києві сталася бійка, у ході якої її учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом «Мерседес» і двома сріблястими автомобілями «БМВ» і «Тойота» на іноземній реєстрації. У Києві введено план «перехоплення», на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.