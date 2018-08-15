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    Кримінал

    На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці

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    <p>На думку поліції учасники конфлікту були знайомі між собою і запланували свою зустріч заздалегідь</p> - На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці

    На думку поліції учасники конфлікту були знайомі між собою і запланували свою зустріч заздалегідь

    На місці стрілянини виявили викрадений автомобіль «БМВ»

    Поліція вилучила гільзи з місця стрілянини біля ринку на Троєщині в Києві. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Знайдені гільзи відправлять на експертизу. За попереднім висновком експерта, стріляли з травматичної зброї.

    Окрім того, на місці конфлікту виявили автомобіль «БМВ», який, за поліцейськими базами, перебуває в розшуку, як викрадений в Обухові.

    Неподалік від Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус «Мерседес», яким із місця події втекли зловмисники. У результаті затримано двох осіб, яких доставили в управління поліції для встановлення обставин події. З мікроавтобуса вилучили димову шашку та бронежилет.

    На цей час до поліції ніхто з учасників конфлікту із заявами про вчинення злочину не звертався, а молодики, яких затримали поліцейські, заперечують свою причетність до подій біля ринку.

    Зважаючи на всю зібрану інформацію, правоохоронці зробили висновок, що зустріч була заздалегідь спланована, і активні учасники конфлікту - знайомі між собою.

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    На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці
    На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці
    На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці
    На київському ринку на Троєщині сталася стрілянина, з'явилися подробиці

    За фактом бійки зі стріляниною слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють учасників та причини конфлікту.

    Раніше повідомлялося, що біля одного з ринків у Києві сталася бійка, у ході якої її учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв. 

    За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом «Мерседес» і двома сріблястими автомобілями «БМВ» і «Тойота» на іноземній реєстрації. У Києві введено план «перехоплення», на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

    автомобіль поліція
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