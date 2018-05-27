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    На Львівщині зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна: жителі ставали на коліна (відео)

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    Мар&rsquo;ян Корчак - На Львівщині зустріли тіло загиблого на Донбасі воїна: жителі ставали на коліна (відео)
    Мар’ян Корчак

    Загиблий був бійцем 1-ї штурмової роти ДУК ПС

    У неділю, 27 травня, у смт. Шкло Яворівського району Львівської області ховали військового Мар’яна Корчака, що загинув 25 травня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил під час обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області.

    Корчак був бійцем 1-ї штурмової роти ДУК ПС. Про це сказано на сторінці самого підрозділу у Facebook.

    «Завжди врівноважений, впевнений у своїх діях та розсудливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій та ніс на собі велику відповідальність. Прагнув покращувати знання в тактиці та медицині, не раз проходив міжнародні курси», - сказано про нього на сторінці роти.

    26 травня тіло загиблого Героя жителі Івано-Франкове на Львівщині зустрічали навколішки.

    На Яворіщині 27 травня оголошено днем жалоби за загиблим в АТО Мар'яном Корчаком.

    Зазначимо, у Луганській області під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО «А».

    Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню з різних видів зброї, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення. Під час бойових дій минулої доби загинув один та зазнали поранення чотири наших військовослужбовця.

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