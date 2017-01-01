На Майдані сталася штовханина через суперечку із Бірюковим

Бійці батальйону «Азов» та інші військові влаштували суперечку з Бірюковим

На Майдані Незалежності у Києві між учасниками акції сталась сутичка, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Громадське». Бійці батальйону «Азов» та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим. Вони вимагали від нього спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а



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Фото: Роман Чернышев Радник президента Юрій Бірюков (зліва)

Бійці батальйону «Азов» та інші військові влаштували суперечку з Бірюковим

На Майдані Незалежності у Києві між учасниками акції сталась сутичка, ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Громадське».

Бійці батальйону «Азов» та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим.

Вони вимагали від нього спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не «Азову».

«Я спілкуюсь з бійцями 72-ої бригади, які кажуть, що вони теж там працювали. У мене нема підстав їм не вірити», — сказав Бірюков.

Один з учасників акції «Кава на Хрещатику» під час суперечки штовхнув і спробував відтягнути бійця з «Азову», почалася сутичка.

У той час Бірюкова відтягнули в інший бік і він зник.

Нагадаємо, сьогодні на Майдані Незалежності проходила акція «Кава на Хрещатику». Вона була організована на противагу «Маршів за імпічмент», які проходили в столиці кілька неділь підряд. Станом на 14 годину акція на Майдані ще продовжується.

Активісти партії «Національний корпус» виступили проти акції «Кава на Хрещатику», яка була організована прихильниками президента Петра Порошенка на Майдані Незалежності.