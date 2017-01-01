«Кава на Хрещатику»: на Майдані зібрались противники «Маршів за імпічмент» (відео)

На Майдані зібрались прихильники Порошенка: п’ють каву та їдять торт

У Києві на Майдані Незалежності зібрались прихильники діючого президента Петра Порошенка. Багато хто п’є каву. Учасники зібрання також оприлюднили фото, на якому мітингарі їдять торт марки «Рошен» «Київський». На акції присутні декілька сотень людей. Волонтер Мирослав Гай охарактеризував пануючу на заході



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Фото: Miroslav Gai «Кава на Хрещатику»

На Майдані зібрались прихильники Порошенка: п’ють каву та їдять торт

У Києві на Майдані Незалежності зібрались прихильники діючого президента Петра Порошенка. Багато хто п’є каву. Учасники зібрання також оприлюднили фото, на якому мітингарі їдять торт марки «Рошен» «Київський».

На акції присутні декілька сотень людей.

Волонтер Мирослав Гай охарактеризував пануючу на заході атмосферу, як «непогану».

«Побачився з друзями, яких не бачив рік. Orest Krysa підійшов. Поки ніяких провокацій», - написав він у Facebook.

Акцію «Кава на Хрещатику» організували на противагу «Маршів за імпічмент», які проходили в столиці кілька неділь підряд.

Аналогічна акція проходить і в Херсоні.

За даними філософа Олексія Панича, в акції у Києві взяли участь до 4-5 тисяч людей («з урахуванням ротації та кругового руху»). За його словами, акція вийшла одночасно і політичною і неполітичною.

«У сухому залишку: побачилися, розвіртуалізувалися, обмінялися рошенками, попили кави / чаю, поусміхались, розійшлися. Хто хотів на аполітичну акцію - прийшов на аполітичну. Хто хотів на політичну - спокійно собі прийшов на політичну. І не на одну, а на десяток мікро-акцій відразу. І за Порошенка, і проти, і так, і сяк, і наперекосяк», - написав він у Facebook за підсумками акції.

Нагадаємо, увечері у неділю, 17 грудня учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу прибічниками Саакашвілі.