Націоналісти зіпсували «кавоманам» Порошенка акцію на Майдані

Націоналісти зіпсували «кавову» акцію на Майдані: повісили банер проти Порошенка і Саакашвілі

Активісти партії «Національний корпус» виступили проти акції «Кава на Хрещатику», яка була організована прихильниками президента Петра Порошенка на Майдані Незалежності у неділю, 24 грудня. Вони також виступили проти лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Своє несприйняття обох політиків націоналісти



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Банер «Нацкорпусу»

Націоналісти зіпсували «кавову» акцію на Майдані: повісили банер проти Порошенка і Саакашвілі

Активісти партії «Національний корпус» виступили проти акції «Кава на Хрещатику», яка була організована прихильниками президента Петра Порошенка на Майдані Незалежності у неділю, 24 грудня. Вони також виступили проти лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі.

Своє несприйняття обох політиків націоналісти висловили банером, який повісили на будівлі позаду стели на Майдані. Вивішування банеру відбувалося під час акції «Кава на Хрещатику». На банері написано: «Мішу - в Грузію, Петю - в Гагаузію».

Як пояснила політична сила на своєму сайті, «Національному корпусу» «набрид затягнувшийся цирк, головними клоунами у якому виступають чинний президент України Петро Порошенко та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі».

Нагадаємо, сьогодні на Майдані Незалежності проходила акція «Кава на Хрещатику». Вона була організована на противагу «Маршів за імпічмент», які проходили в столиці кілька неділь підряд. Станом на 14 годину акція на Майдані ще продовжується.