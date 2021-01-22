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    На Миколаївщині чоловік спочатку напав на батька, а потім ще й поранив трьох поліцейських

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    Нападника затримали спецпризначенні, йому обирають запобіжний захід - На Миколаївщині чоловік спочатку напав на батька, а потім ще й поранив трьох поліцейських
    Нападника затримали спецпризначенні, йому обирають запобіжний захід
    Фото Національної поліції

    Правоохоронці доставлені до лікарні, двох із них рятували лікарі на операційному стол

    На Миколаївщині поліція затримала 36-річного жителя одного з сіл Вознесенського району після того, як завдав тілесних ушкоджень батьку, а потім почав стріляти у співробітників поліції і поранив їх.

    Як повідомляє департамент карного розшуку Національної поліції України, 20 січня ввечері зловмисник під час конфлікту з батьком завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.

    «Поліція відкрила кримінальне провадження і, отримавши постанову на проведення обшуку, приїхала здійснювати слідчі дії і затримувати зловмисника, проте останній почав чинити опір і відкрив стрілянину в їхньому напрямку», ‒ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок стрілянини троє поліцейських, серед яких два працівники карного розшуку, отримали численні тілесні ушкодження, серед яких: забій грудної клітини, легенів, перелом ребра, численні вогнепальні поранення плечей, кисті, множинні переломи фаланг пальців руки і навіть артеріальна кровотеча.

    «Правоохоронці доставлені каретою швидкої допомоги в лікарню, двох із них рятували лікарі на операційному столі», ‒ йдеться в повідомленні.

    Поліція ввела спецоперацію, після того, як зловмисник закрився у власному будинку. «Будинок оточили правоохоронці, на місце події прибули спецпризначенці й нападника було затримано. За фактом посягання на життя співробітників поліції було відкрито окреме кримінальне провадження за статтею, що передбачає покарання до довічного позбавлення волі», ‒ інформують у поліції.

    За місцем проживання затриманого, незважаючи на його старання, все ж проведено обшук. Наразі чоловік поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру, вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

    Теги: обшук Миколаївщина напад поліція будинок чоловік
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