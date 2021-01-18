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    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу

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    Поліція затримала 11 осіб, які були причетні до зустрічі кримінальних авторитетів - З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    Поліція затримала 11 осіб, які були причетні до зустрічі кримінальних авторитетів
    Фото: пресслужба Миколаївської поліції

    Правоохоронці затримали у Первомайську дві групи озброєних чоловіків

    В одному з кафе Первомайську правоохоронці затримали 11 осіб, які з'їхалися на кримінальну «сходку», щоб розподілити «сфери впливу».

    Зустріч повинна була відбутися увечері у неділю, 17 січня, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

    Зазначається, що до кафе приїхали дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW і Mercedes-Benz Vito. Серед 11 затриманих – мешканці Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років.

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    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу
    Фото: пресслужба Миколаївської поліції

    Поліцейські вилучили у них зброю, яку направили на експертизу, а на власника закладу склали адмінпротокол щодо порушення карантину.

    «Під час огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили чотири пістолети, ножі, рушницю 16 калібру у зарядженому стані та патрони до неї, а також більше сотні набоїв різного калібру. Мікроавтобус та легковик зловмисників поміщені на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту», – йдеться у повідомленні поліції.

    Затриманим інкримінують 203 статтю кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. У разі доведення вини, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

    Також їх перевіряють на ймовірну причетність до низки тяжких злочинів.

    Нагадаємо, що житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом.

    Теги: МВС Миколаївщина Миколаїв поліція
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