З ножами та зброєю: на Миколаївщині затримали «кримінальну сходку», яка зібралася для розподілу впливу

Поліція затримала 11 осіб, які були причетні до зустрічі кримінальних авторитетів

Правоохоронці затримали у Первомайську дві групи озброєних чоловіків

В одному з кафе Первомайську правоохоронці затримали 11 осіб, які з'їхалися на кримінальну «сходку», щоб розподілити «сфери впливу».

Зустріч повинна була відбутися увечері у неділю, 17 січня, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Зазначається, що до кафе приїхали дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW і Mercedes-Benz Vito. Серед 11 затриманих – мешканці Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років.

Поліцейські вилучили у них зброю, яку направили на експертизу, а на власника закладу склали адмінпротокол щодо порушення карантину.

«Під час огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили чотири пістолети, ножі, рушницю 16 калібру у зарядженому стані та патрони до неї, а також більше сотні набоїв різного калібру. Мікроавтобус та легковик зловмисників поміщені на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту», – йдеться у повідомленні поліції.

Затриманим інкримінують 203 статтю кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. У разі доведення вини, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Також їх перевіряють на ймовірну причетність до низки тяжких злочинів.

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