На Миколаївщині горіла нафтобаза (відео)
Горіло на площі близько 500 квадратних метрів
На Миколаївщині сталася пожежа на території нафтобази, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом (50 м куб.) на площі близько 500 квадратних метрів.
О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 – ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.
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До гасіння залучили 60 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС. Причину пожежі наразі встановлюють.
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