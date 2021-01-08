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    На Миколаївщині горіла нафтобаза (відео)

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    До гасіння залучили 60 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС - На Миколаївщині горіла нафтобаза (відео)
    До гасіння залучили 60 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС
    Фото: ДСНС

    Горіло на площі близько 500 квадратних метрів

    На Миколаївщині сталася пожежа на території нафтобази, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом (50 м куб.) на площі близько 500 квадратних метрів.

    О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 –  ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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    Публикация от Хуёвый Николаев (@h.nikolaev_)

    До гасіння залучили 60 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС. Причину пожежі наразі встановлюють.

    Нагадаємо, 7 січня у Запоріжжі сталася пожежа на вантажному судні. За даним фактом проводиться перевірка.

    У ніч на середу, 6 січня, у Броварах сталася пожежа з трагічними наслідками. Виявили загиблого громадянина 1981 року народження.

    Теги: пожежа Миколаїв
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