На Миколаївщині горіла нафтобаза (відео)

До гасіння залучили 60 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС

Горіло на площі близько 500 квадратних метрів

На Миколаївщині сталася пожежа на території нафтобази, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом (50 м куб.) на площі близько 500 квадратних метрів.

О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 – ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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До гасіння залучили 60 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС. Причину пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, 7 січня у Запоріжжі сталася пожежа на вантажному судні. За даним фактом проводиться перевірка.

У ніч на середу, 6 січня, у Броварах сталася пожежа з трагічними наслідками. Виявили загиблого громадянина 1981 року народження.