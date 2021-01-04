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    На підприємстві в Києві спалахнула пожежа (фото)

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    Пожежа сталась в офісно-складській будівлі - На підприємстві в Києві спалахнула пожежа (фото)
    Пожежа сталась в офісно-складській будівлі
    Фото: ДСНС

    Займання виникло в офісному приміщенні ЗАО «Укрриба»

    Сьогодні, 4 січня, сталася пожежа у двоповерховій офісно-складській будівлі на проспекті Повітрофлотському, 66 у Солом’янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:14, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що займання виникло на другому поверсі в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

    О 12:54 рятувальники пожежу локалізували, а о 12:58 – ліквідували.

    До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 42 чоловіки особового складу, а також Штаб ГУ ДСНС у Києві.

    Загиблих і травмованих немає.

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    На підприємстві в Києві спалахнула пожежа (фото)
    На підприємстві в Києві спалахнула пожежа (фото)

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    За адресою проспект Повітрофлотський, 66 зареєстровано ЗАО «Укрриба».

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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