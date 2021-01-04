На підприємстві в Києві спалахнула пожежа (фото)

Займання виникло в офісному приміщенні ЗАО «Укрриба»

Сьогодні, 4 січня, сталася пожежа у двоповерховій офісно-складській будівлі на проспекті Повітрофлотському, 66 у Солом’янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:14, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло на другому поверсі в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

О 12:54 рятувальники пожежу локалізували, а о 12:58 – ліквідували.

До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 42 чоловіки особового складу, а також Штаб ГУ ДСНС у Києві.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

За адресою проспект Повітрофлотський, 66 зареєстровано ЗАО «Укрриба».