На місці авіакатастрофи на Харківщині знайшли тіло ще одного загиблого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пошуки ще двох осіб тривають

Під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають

У Харківській області під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, який перебував на борту військового літака Ан-26, що розбився під містом Чугуїв. Пошуки ще двох осіб тривають, повідомляє пресслужба ДСНС України.

«26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучено 62 чол. о/с та 10 од. техніки.

Як повідомлялося, «чорну скриньку» на місці авіакатастрофи на Харківщині не знайдено.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 25 осіб, двоє постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.