Авіакатастрофа на Харківщині: СБУ не знайшла «чорну скриньку»



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Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки

Безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу

Після проведеного огляду території на місці катастрофи літака АН-26, що впав у Чугуївському районі на Харківщині, «чорну скриньку» не знайдено. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Жахлива трагедія забрала життя 25-ти людей - курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та членів екіпажу. 2-х поранених у тяжкому стані доправлено до медзакладів. За наявною інформацією, навчальні польоти літака Ан-26 розпочались о 18:50 та мали тривати до 22:50. Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу. Після виконання частини маршруту о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20:40 – запросив захід на посадку, о 20:43 – пройшов дальній привод, о 20:45 – сталася авіакатастрофа.

«Всього на борту літака перебувало 27 українців, з них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Прилад об’єктивного контролю літака не знайдено. Для його пошуку вжито заходів з огородження та охорони місця падіння літака. На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури та слідчі Державного бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються», - резюмували у СБУ.