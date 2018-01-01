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    На німецькому автобані зіткнулися 17 авто: багато постраждалих

    Сумарний збиток оцінюється в суму понад 150 тис. євро
    Внаслідок ДТП на автобані в Баварії за участю 17 автомобілів постраждало 18 людей, троє з них отримали серйозні травми. Про це повідомляє радіостанція BR. На ділянці довжиною 300 м автобану 73 під Брайтенгюсбахом сталося в загальній складності три ДТП з короткими проміжками. За даними поліції, причина могла полягати в недотриманні безпечної
    • Вчора, 22:25
    • Розсилка
    Місце ДТП на автобані в Баварії
    Місце ДТП на автобані в Баварії

    Сумарний збиток оцінюється в суму понад 150 тис. євро

    Внаслідок ДТП на автобані в Баварії за участю 17 автомобілів постраждало 18 людей, троє з них отримали серйозні травми.

    Про це повідомляє радіостанція BR.

    На ділянці довжиною 300 м автобану 73 під Брайтенгюсбахом сталося в загальній складності три ДТП з короткими проміжками. За даними поліції, причина могла полягати в недотриманні безпечної дистанції між транспортними засобами.

    Сумарний збиток оцінюється в суму понад 150 тис. євро. Закриття траси екстреними службами призвело до заторів довжиною до 7 км.

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    Раніше поліція повідомила, що у Добропіллі на Донеччині КрАЗ зіткнувся з автобусом, в якому шахтарі їхали на роботу на шахту «Алмазна». Внаслідок  ДТП постраждало вісім цивільних осіб

    Також сьогодні стало відомо, що під містом Філіпсбург у землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) у небі зіткнулися вертоліт і спортивний літак. Попередньо є інформація про чотирьох загиблих внаслідок катастрофи в небі над Німеччиною.

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