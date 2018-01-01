ДТП з шахтарями на Донеччині: восьмеро осіб зазнали поранень
- Сьогодні, 12:19
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Поліція Донеччини уточнила кількість постраждалих в ДТП шахтарів
23 січня зранку в Добропіллі Донецької області КРАЗ зіткнувся з автобусом, в якому шахтарі їхали на роботу на шахту «Алмазна».
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.
Аварія трапилася о 6 годині. Внаслідок ДТП 8 пасажирів автобусу отримали тілесні ушкодження різного ступеню та звернулися до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Нагадаємо, в Донецької області сталася аварія, в результаті якої, як повідомив глава профспілки гірників, 17 шахтарів звернулися до лікарні.