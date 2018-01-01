ДТП з шахтарями на Донеччині: восьмеро осіб зазнали поранень

Поліція Донеччини уточнила кількість постраждалих в ДТП шахтарів

23 січня зранку в Добропіллі Донецької області КРАЗ зіткнувся з автобусом, в якому шахтарі їхали на роботу на шахту «Алмазна». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області. Аварія трапилася о 6 годині. Внаслідок ДТП 8 пасажирів автобусу отримали тілесні ушкодження різного ступеню та звернулися до лікарні. За фактом