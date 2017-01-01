На новорічні свята «Укрзалізниця» додала ще два потяги

Потяги курсуватимуть з Києва в Тернопіль і Запоріжжя

«Укрзалізниця» крім раніше призначених семи додаткових потягів призначила ще два потяги з Києва в Тернопіль і Запоріжжя на період новорічних свят. Про це повідомила прес-служба компанії. Додатковий швидкісний поїзд №747/748 Київ-Тернопіль-Київ здійснить рейси з Києва 29 грудня та 1 січня в 17:24 і прибуде в Тернопіль о 23:25. Поїзд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потяги курсуватимуть з Києва в Тернопіль і Запоріжжя

«Укрзалізниця» крім раніше призначених семи додаткових потягів призначила ще два потяги з Києва в Тернопіль і Запоріжжя на період новорічних свят.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Додатковий швидкісний поїзд №747/748 Київ-Тернопіль-Київ здійснить рейси з Києва 29 грудня та 1 січня в 17:24 і прибуде в Тернопіль о 23:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Деражня, Хмельницький Волочиськ.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя 26 грудня і 2 січня о 04:06 і прибуде до Києва о 09:58.

Додатковий швидкісний поїзд №736/735 Київ-Запоріжжя-Київ здійснить рейси з Києва 30 грудня та 2 січня о 14:49 і прибуде до Запоріжжя о 21:57. Поїзд робитиме зупинки на станціях ім. Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки-Пасажирська, Кам'янське, Дніпро-Головна.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься із Запоріжжя о 22:58 і прибуде до Києва о 06:10.

Нагадаємо, загалом в «Укрзалізниці» додали 47 рейсів на свята.