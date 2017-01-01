«Укрзалізниця» до новорічних свят запустить сім додаткових поїздів
- 24 Листопада, 20:30
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Загалом в «Укрзалізниці» додали 47 рейсів на свята
Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» призначило сім додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво. Про це повідомила прес-служба компанії.
«Вже призначено 7 додаткових поїздів на 47 рейсів: 191/192 Київ - Львів, 197/198 Київ - Ковель, 177/177 Київ - Хмельницький, 223/224 Київ - Одеса, 180/179 Київ - Дніпро, 63/64 Дніпро - Одеса та 258 Одеса –Львів», - повідомив у Twitter в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
Повідомляється про наступні додаткові рейси:
- № 191/192 Київ – Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5,6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5,7 січня).
- № 197/198 Київ – Ковель (з Києва 29, 31 грудня та 5,6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5,7 січня).
- № 177/177 Київ – Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 та 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня).
- № 223/224 Київ – Одеса (з Києва 30 та 31 грудня. З Одеси 30 грудня та 1 січня).
- № 179/179 Київ – Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня).
- № 63/64 Дніпро – Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4,6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5,7 січня).
- № 258/258 Одеса-Львів (з Одеси 22-30 грудня та 1-5,7 січня. Зі Львова 23-31, 2-6 січня).
Раніше ПАТ «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс поїзда №747 / 748 Київ-Тернопіль-Київ з нагоди Різдва. Додатковий рейс швидкісного двосистемного електропоїзда Skoda вирушить з Києва 25 грудня, з Тернополя - 26 грудня.