«Укрзалізниця» до новорічних свят запустить сім додаткових поїздів

Загалом в «Укрзалізниці» додали 47 рейсів на свята

Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» призначило сім додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво. Про це повідомила прес-служба компанії. «Вже призначено 7 додаткових поїздів на 47 рейсів: 191/192 Київ - Львів, 197/198 Київ - Ковель, 177/177 Київ - Хмельницький, 223/224 Київ - Одеса, 180/179 Київ