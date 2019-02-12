В СБУ заявили про блокування нового списку сайтів



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В Україні заблокують новий перелік сайтів Фото: Getty Images

Найближчим часом доступ до майже 100 сайтів, які загрожують національній безпеці, буде закритий

Найближчим часом в Україні будуть заблоковані нові інтернет-сайти, які загрожують національній безпеці.

Про це 11 лютого в ефірі телеканалу ICTV заявив Начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Климчук.

За його словами, Росія вкладає значні кошти в розвиток мереж інтернет-сайтів, які ретранслюють пропагандистські ідеї, а також використовують для таких цілей соціальні мережі.

«За останній рік було заблоковано близько двох тисяч фейкових акаунтів (в соцмережах - ред.), було подано для санкцій близько 200 інтернет-сайтів, які пропагували російську ідеологію», - зазначив Климчук.

Представник СБУ зауважив, що цього року виділено ще 100 сайтів, які найближчим часом будуть заблоковані.

Він також підкреслив, що в СБУ є інформація, що російські спецслужби готують потужні кібератаки перед виборами в Україні і під час самих виборів, які можуть бути спрямовані не тільки на ЦВК, а й на «будь-які об'єкти критичної інфраструктури, такі як транспорт, зв'язок, фінанси й енергетика».

За словами Климчука, такі дії можуть негативно вплинути на процес виборів, при цьому Україна готова ефективно реагувати на кіберзагрози.

Джерело: Кореспондент.net