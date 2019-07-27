На Одещині підліток отримав осколкові поранення через вибух патрона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заржавілий предмет, зовні схожий на набій від крупнокаліберної стрілкової зброї, чоловік разом з похресником знайшли серед купи непотребу в господарському приміщенні

В Одеській області підліток отримав осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, граючись залишками набою, які взяв у хрещеного вдома. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції НП Одеської області.

«Попередньо встановлено, що заржавілий предмет, зовні схожий на набій від крупнокаліберної стрілкової зброї, чоловік разом з похресником знайшли серед купи різного непотребу в господарському приміщенні. Хлопчик попросив хрещеного подарувати йому знахідку, так як хотів зробити з неї амулет. Втім чоловік не дозволив дитині самостійно робити якісь маніпуляції зі знахідкою, яка могла бути небезпечною, натомість пообіцяв, що сам зробить прикрасу наступного дня», — йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що того ж дня він перепиляв набій ножівкою, висипав з нього порох та спалив його. Рештки, з яких мав робити подарунок, залишив чекати до наступного дня.

«Втім, збираючись додому, хлопець без дозволу забрав їх із собою і вже вдома у господарському приміщенні взявся підручними засобами робити в них отвір для амулету. В цей час стався вибух, в результаті якого підліток отримав тілесні ушкодження», — зазначається в повідомленні.

Дитину було відразу госпіталізовано, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.