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    На Одещині підліток отримав осколкові поранення через вибух патрона

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    На Одещині підліток отримав осколкові поранення через вибух патрона

    Заржавілий предмет, зовні схожий на набій від крупнокаліберної стрілкової зброї, чоловік разом з похресником знайшли серед купи непотребу в господарському приміщенні

    В Одеській області підліток отримав осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, граючись залишками набою, які взяв у хрещеного вдома. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції НП Одеської області.

    «Попередньо встановлено, що заржавілий предмет, зовні схожий на набій від крупнокаліберної стрілкової зброї, чоловік разом з похресником знайшли серед купи різного непотребу в господарському приміщенні. Хлопчик попросив хрещеного подарувати йому знахідку, так як хотів зробити з неї амулет. Втім чоловік не дозволив дитині самостійно робити якісь маніпуляції зі знахідкою, яка могла бути небезпечною, натомість пообіцяв, що сам зробить прикрасу наступного дня», — йдеться у повідомленні.

    Також, зазначається, що того ж дня він перепиляв набій ножівкою, висипав з нього порох та спалив його. Рештки, з яких мав робити подарунок, залишив чекати до наступного дня.

    «Втім, збираючись додому, хлопець без дозволу забрав їх із собою і вже вдома у господарському приміщенні взявся підручними засобами робити в них отвір для амулету. В цей час стався вибух, в результаті якого підліток отримав тілесні ушкодження», — зазначається в повідомленні.

    Дитину було відразу госпіталізовано, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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