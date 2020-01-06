Стали відомі імена двох військових, які загинули на Донбасі



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Загиблі були родом з Хмельниччини

Стали відомі імена двох українських військових, які загинули напередодні на Сході. Про це повідомляє 5 канал з посиланням на пресцентр ООС.

Згідно із повідомленням, 5 січня на Донбасі загинули Сергій Рацун та Сергій Дичек.

44-річний Сергій Рацун зазнав смертельних поранень під час ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Армієць родом із міста Славута, що на Хмельничині.

Ще один полеглий український боєць – 48-річний Сергій Дичек із Волочиська Хмельницької області. Він загинув наслідок вибуху військового вантажного автомобіля. Машина наїхала на протитанкову міну.

Також у штабі повідомили, що внаслідок вибуху був поранений ще один військовий. Нині він у військово-медичному центрі в Харкові. Його стан стабільно тяжкий.

Нагадаємо, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

6 січня бойовики обстріляли Кримське.