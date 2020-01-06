Сивохо бере участь у телемарафоні разом з Карамазовим, який назвав Майдан «божевіллям»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сивохо і Карамазов зустріли на вокзалі у Києві делегацію дітей, які проживають біля лінії зіткнення на Донбасі

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо бере участь у телемарафоні разом з рок-музикантом Олегом Карамазовим, який називав Майдан «божевіллям».

Сивохо і Карамазов зустріли на вокзалі у Києві делегацію дітей, які проживають біля лінії зіткнення на Донбасі, повідомляє 112.ua.

За інформацією телеканалу, діти «з благословення митрополита Онуфрія» відвідають Свято-Покровський Голосіївський монастир, центри розваг, театри, музеї, зустрінуться зі своїми однолітками. Після чого разом з батьками поїдуть в Свято-Успенську Почаївську лавру в Тернопільській області.

«Ми впевнені, що це добра справа має стати прикладом милосердя, доброго і людського, символом єдності українського народу, що так важливо сьогодні», – заявили Сергій Сивохо і Олег Карамазов.

Варто відзначити, що ще в 2015 році Олег Карамазов називав революцію 2014 року «божевільною» і заявляв про те, що Україна і Росія – одна велика країна і їхав через Євромайдан в Росію.

«Мало хто образиться на мене навіть з киян, якщо я скажу, що ми – Русь, ми одна країна велика, ми одна імперія, я зараз говорю не про короткі проміжки часу, а про великий», – говорив Карамазов в інтерв’ю режисерові Московського театру драми і комедії на Таганці Владу Маленко, оприлюдненому восени 2015 року.