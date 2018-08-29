На «Оскар» від України поїде фільм «Донбас»



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Кадр з фільму «Донбас»

Фільм візьме участь у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою»

Фільм «Донбас» Сергія Лозниці претендуватиме на отримання «Оскару» від України в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Про це повідомляє Український оскарівський комітет.

«Український Оскарівський комітет обрав фільм-претендент від України на здобуття Оскару у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» — «Донбас», реж. Сергій Лозниця», — йдеться у повідомленні.

Як йдеться в описі фільму, сценарій заснований на документальних матеріалах та розповідає про події, що відбувалися на сході України.

«У центрі уваги — люди, вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв’язки, коли речі перестають називатися своїми іменами. Де грань між фактом та вимислом? Чи можливо зберегти здоровий глузд і людську гідність у таких умовах?» — йдеться в анонсі.