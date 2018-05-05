На Патріарха Варфоломія тиснуть противники української автокефальної церкви - Супрун

Супрун зустріла Вселенського патріарха Варфоломія в аеропорту Стамбула

У п’ятницю ввечері в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун випадково зустріла у Стамбулі (Туреччина) Вселенського патріарха Варфоломія. Про це Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, зустріч відбулася перед її посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк. «Патріарх розповів,



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Уляна Супрун та Вселенський патріарх Варфоломій

Супрун зустріла Вселенського патріарха Варфоломія в аеропорту Стамбула

У п’ятницю ввечері в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун випадково зустріла у Стамбулі (Туреччина) Вселенського патріарха Варфоломія.

Про це Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, зустріч відбулася перед її посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк.

«Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї», - зазначила Супрун.

Проте, на її думку, «це не завадить прийняти правильне рішення».

Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

До слова, Порошенко під час візиту до Туреччини у великодні свята провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

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