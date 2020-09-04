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    Новини

    На Полтавщині горить сміттєзвалище

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    <span>До гасіння пожежі залучено 55 чоловік та 12 одиниць техніки</span> - На Полтавщині горить сміттєзвалище
    До гасіння пожежі залучено 55 чоловік та 12 одиниць техніки

    Вогонь уже знищив сміття на площі 2,2 га

    У Полтавській області сталась масштабна пожежа на сміттєзвалищі. До гасіння залучено півсотні рятувальників.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Інформація про пожежу надійшла 3 вересня о 15:15. Горить Полтавське міське сміттєзвалища твердих побутових відходів, що знаходиться поблизу села Макухівка.

    До гасіння пожежі залучено 55 чоловік та 12 одиниць техніки

    Наразі триває гасіння пожежі. Причина пожежі встановлюється.

    Також у ДСНС повідомили про ситуацію з лісовими пожежами на сході країни. Так, 4 вересня в Дворічанському районі Харківської області, де 2 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа, відкритого вогню немає, триває гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

    Станом на ранок 4 вересня у Луганській області триває гасіння трьох осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в двох районах області.

    пожежа сміття Полтавщина
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