Пожежа у столичній висотці з трагічними наслідками: рятувальники показали відео з дрона



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Палала квартира на 24 поверсі Фото: ДСНС

Під час пожежі загинув власник квартири

Для ліквідації пожежі, яка сталася 3 вересня 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці, було задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 чоловіки особового складу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даними ДСНС, інформація про пожежу надійшла о 16:43.

«На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю, бійці встановили, що горить одна із квартир на 24-му поверсі. Через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку вогнеборцям довелось прокладати рукавні лінії до місця пожежі. Також рятувальникам довелось витратити чимало часу, аби під’їхати до будівлі, адже двір був запаркований приватними автомобілями. О 18:03 бійці локалізували загоряння та о 18:56 – ліквідували», - розповіли рятувальники.

Під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого було передано фахівцям медичної служби та з опіками другого ступеня госпіталізовано до опікового центру. Також під час проведення розвідки було виявлено тіло власника помешкання.

Причини та обставини виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

Раніше «Главком» повідомляв, що під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована.

Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.