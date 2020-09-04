  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лісова пожежа на Харківщині: відкритого вогню вже немає

    • Розсилка
    <span>До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку і авіацію</span> - Лісова пожежа на Харківщині: відкритого вогню вже немає
    До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку і авіацію
    Фото: ДСНС

    Рятувальники гасять окремі осередки, які тліють

    Станом на 7 ранку 4 вересня в Дворічанському районі Харківської області, де 2 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа, відкритого вогню немає, триває гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру, повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

    До гасіння залучені 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 бійців особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).

    Напередодні на Харківщині через масштабні пожежі оголосили надзвичайну ситуацію. 2 вересня поблизу селища Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки в селищі Гороб’ївка, відселені 33 особи.

    3 вересня глава МВС Арсен Аваков перебував на Харківщині, де вирували масштабні пожежі.

    Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

    Також нагадаємо, що станом на ранок 4 вересня у Луганській області триває гасіння трьох осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в двох районах області.

    Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.
    Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє - отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.

    пожежа ДСНС надзвичайні ситуації Харківщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ