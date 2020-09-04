Лісова пожежа на Харківщині: відкритого вогню вже немає



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До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку і авіацію Фото: ДСНС

Рятувальники гасять окремі осередки, які тліють

Станом на 7 ранку 4 вересня в Дворічанському районі Харківської області, де 2 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа, відкритого вогню немає, триває гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру, повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

До гасіння залучені 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 бійців особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).

Напередодні на Харківщині через масштабні пожежі оголосили надзвичайну ситуацію. 2 вересня поблизу селища Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки в селищі Гороб’ївка, відселені 33 особи.

3 вересня глава МВС Арсен Аваков перебував на Харківщині, де вирували масштабні пожежі.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Також нагадаємо, що станом на ранок 4 вересня у Луганській області триває гасіння трьох осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в двох районах області.