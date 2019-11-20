На посаду через ліжко? Заступниця міністра змушена виправдовуватися через скандал, спровокований «Слугами народу»
Клітіна опублікувала фотографію чоловіка і сина
Заступник міністра транспорту та інфраструктури України Олександра Клітіна спростувала інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко.
Відповідну заяву вона зробила на своїй сторінці в Facebook.
До запису політик прикріпила фотографію чоловіка і сина.
«Я обожнюю свою сім'ю! Схоже, що у нас неадекватна журналістика. Роблять ненормальні висновки з якихось недоведених пліток », - написала Клітіна.
Як повідомляв «Главком», пранкер Джокер змусив Клітіну виправдовуватися і розповісти про корупційні схеми.
Раніше повідомлялося про те, що депутати Верховної Ради від партії «Слуга народу» на зустрічі в ресторані з поліцейськими начальниками в Кривому Розі обговорювали, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко. Це випливає з нового фрагмента аудіозаписи розмови, який опублікував їх однопартієць Антон Поляков.