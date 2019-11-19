«Слуга народу» Іванісов виявився ґвалтівником, який познущався з неповнолітньої неприроднім шляхом

Партія «Слуга народу» має дати оцінку своєму колезі

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«Слуга народа» Роман Иванисов оказался насильником несовершеннолетней, но судимость за это у него погашена и по закону он имеет право быть народным депутатом. Что теперь сделает фракция с таким однопартийцем?

Источники Цензор.Нет в правоохранительных органах подтверждают - народный депутат партии «Слуга народа» Роман Валерьевич Иванисов, избранный по мажоритарному округу № 153 Ровенской области, уроженец города Бердянск Запорожской области, в 1996-м году был осужден Запорожским областным судом по статье 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статье 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. И отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии. Судя по всему, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет, эти объясняется не большой срок наказания.

Роман Иванисов после обнародования этой информации в интернете решил ее высмеять:

«Ну що, боягузи-опоненти

Ви зробили мій вечір